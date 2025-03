Previo TNA iMPACT! 20 de marzo 2025 | Joe Hendry y Elijah vs. The System

El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde El Paso County Coliseum en El Paso, Texas Estados Unidos, coliseo con capacidad para 6,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Eddie Edwards venció a Leon Slater Wes Lee venció a Laredo Kid Xia Brookside venció por DQ a Rosemary JDC venció a Cody Deaner Cora Jade & Tessa Blanchard vencieron a Lei Ying Lee & Masha Slamovich TNA World Title Match: Joe Hendry (c) retuvo ante Ryan Nemeth TNA World Title Match: Joe Hendry (c) retuvo ante Hammerstone

► Este jueves en TNA IMPACT!

Joe Hendry, se unen a Elijah para enfrentarse a Eddie Edwards y Brian Myers de The System. Con la victoria en la jaula de acero en Sacrifice, ¿podrán continuar su racha ganadora contra The System?

Después de que Mustafa Ali le arrebatara la victoria a Mike Santana en Sacrifice con la ayuda de The Great Hands, Santino Marella hizo la revancha Ali vs. Santana, pero esta vez, The Great Hands y Tasha Steelz tienen prohibido el acceso al ringside.

Eric Young ayudó a Steve Maclin a derrotar a Frankie Kazarian en Sacrifice, The Northern Armory se enfrenta a The Rascalz en una acalorada batalla en equipos esta semana en TNA iMPACT.