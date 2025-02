Previo TNA iMPACT! 20 de febrero de 2025 | JDC vs. Leon Slater

El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde Full Sail University en Orlando, Florida, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 1,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Joe Hendry (c) retuvo ante Jake Something Ash y Heather By Elegance derrotaron a The King Bees (Dani Bee y Charity King) Frankie Kazarian derrotó a Sami Callihan Cora Jade derrotó a Xia Brookside CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Masha Slamovich (c) retuvo ante Savannah Evans Eric Young (con The Northern Armory) derrotó a Josh Alexander

► Este jueves en TNA IMPACT!

Por primera vez en cuatro años, Tessa Blanchard entra al ring de TNA iMPACT! para una lucha oficial. Obligada por el Director de Autoridad Santino Marella a competir o enfrentar las consecuencias, el regreso de Blanchard seguramente sacudirá la división Knockouts.

La rivalidad entre The Rascalz y Wes Lee de NXT se intensifica cuando los ejecutores de Lee, Tyson y Tyriek, se enfrentan a Zachary Wentz y Trey Miguel. Después de la pelea de la semana pasada, The Rascalz buscan venganza.

La división Knockouts sigue calentándose mientras Léi Yǐng Lee se enfrenta a Rosemary. Lee ha estado en ascenso en TNA, pero The Demon Assassin no es ajena al caos. ¿Los juegos mentales de Rosemary harán que Lee pierda el control o Lee se asegurará una victoria contundente?

La rivalidad entre JDC y Leon Slater ha llegado a su punto álgido y ahora no hay reglas que puedan contener el caos. JDC ha estado intentando manipular a Slater para que dude de su alianza con The Hardys, mientras que Slater se niega a dar marcha atrás. ¿Slater silenciará a JDC de una vez por todas o JDC utilizará la estipulación de no descalificación a su favor?