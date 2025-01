El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde Center Stage en Atlanta, Georgia. Estados Unidos. (anteriormente llamado Theatre Atlanta, Earthlink Live y CW Midtown Music Complex) coliseo con capacidad para 1,050 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Steve Maclin, Eric Young y Jonathan Gresham derrotaron a The System (Eddie Edwards, Brian Myers y JDC) Léi Yǐng Lee derrotó a Savannah Evans GAUNTLET MATCH: Mike Santana derrotó por DQ a The Northern Armory The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) derrotaron a The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch) CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) retuvo ante a Andrew Everett Joe Hendry y Rhino derrotaron a Nic y Ryan Nemeth

► Este jueves en TNA IMPACT!

Mientras Joe Hendry se prepara para desafiar a Nic Nemeth en una muy esperada revancha por el título mundial de TNA en Genesis, los dos se verán las caras este jueves en iMPACT. La semana pasada, Hendry y Rhino, vencieron a los hermanos Nemeth en acción por equipos. Ahora, ¿Qué pasará entre el campeón y el retador a solo 72 horas del primer PPV del año de TNA?

En Genesis, The Hardys se enfrentarán por primera vez a The Rascalz por el título mundial en parejas de TNA, pero PCO y Sami Callihan buscan meterse en la lucha por el campeonato. La semana pasada, Callihan hizo campaña para tener una oportunidad después de recordarle al Director de Autoridad Santino Marella que él y PCO no han sido vencidos como equipo. PCO y Callihan se enfrentarán a The Hardys este jueves, y si PCO y Callihan ganan, serán añadidos a la lucha por el título mundial en parejas de TNA en Genesis.