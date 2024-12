Previo TNA Final Resolution 2024

Antes de que concluya 2024, TNA tiene este viernes 13 nuevo evento especial en agenda, Final Resolution, ubicado sobre contexto navideño a modo de culmen de un año exitoso, pero con ciertos claroscuros en los últimos meses, que ciertamente lo preparado por la empresa para esta cita no ayuda a disipar.

► Hora para los valientes

Como si Bound For Glory 2024 se hubiera celebrado ayer, el último mes y medio de TNA parece lucir cual paréntesis hasta la verdadera próxima cita de peso, Genesis 2025. Exceptuando la pérdida de Mike Bailey del Campeonato de la División X a manos de Moose en el episodio de iMPACT! del 7 de noviembre (y la consiguiente salida del gladiador) y una valiosa victoria de Steve Maclin sobre Josh Alexander en Turning Point 2024, realmente nada importante ha ocurrido durante este tiempo.

Nic Nemeth protagonizó defensa de transición en Turning Point 2024 (con Eddie Edwards enfrente), y se prevé protagonice otra en Final Resolution 2024, pues su rival allí será AJ Francis, quien sigue explotando su condición de ex-WWE y sigue habiendo alguien que la compra.

Mismo caso que Masha Slamovich, quien tras coronarse en Bound For Glory 2024 puso sobre la mesa su oro ante Alisha Edwards en el iMPACT! del 21 de noviembre y luego ante Jordynne Grace en Turning Point 2024; cuando hoy verá compromiso titular contra Tasha Steelz.

Hablar también de Moose y el Campeonato de la División X, con un compromiso completamente anecdótico frente a Laredo Kid en Turning Point 2024. Esperemos que KUSHIDA le suponga un desafío más notorio esta noche.

Por su parte, The Hardys ni siquiera han tenido una defensa seria, ya que la de Final Resolution 2024 contra The System es consecuencia de una descalificación durante el iMPACT! del pasado día 5. Ahora, con mesas de por medio, se supone habrá un resultado definitorio.

De cualquier modo, el lado positivo de programar a estos retadores transitorios, aparte de poder ser testigos de varias luchas disfrutables (Moose vs. KUSHIDA; Slamovich vs. Steelz), está en que Final Resolution 2024 será escenario de exposición para algunos de ellos, a pesar de sus escasas posibilidades de triunfo. Amén de otras luchas no titulares del cartel, como el interesante Ace Austin vs. Trent Seven o una nueva oportunidad individual para Leon Slater, yendo contra JDC.

Mientras, la rivalidad más atractiva hoy día, Steve Maclin-Josh Alexander, contará con nuevo capítulo en Final Resolution 2024, esta vez bajo lucha a cuatro bandas junto a Joe Hendry y Mike Santana por una oportunidad al Campeonato Mundial TNA en Genesis 2025.

Y aquí quiero detenerme para hablar de Hendry, porque dicho Fatal 4-Way supone el punto más interesante (e intrigante) de Final Resolution 2024.

Desde que saliera derrotado de Bound For Glory 2024 en aquella terrorífica noche pre-Halloween, los seguidores esperan el retorno de Hendry a la órbita del Campeonato Mundial TNA. Y en tal sentido, el show de esta noche debería servirle de boleto para buscar la gloria que tanto se le resiste. Del resultado del choque, intuyo, dependerá en buena parte que Final Resolution 2024 obtenga críticas positivas y cierre el año para TNA con buen sabor de boca, impulsándola hacia Genesis 2025.

► Cartel

[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Nic Nemeth (c) vs. AJ Francis

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Masha Slamovich (c) vs. Tasha Steelz

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) vs. KUSHIDA

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) vs. The System (Eddie Edwards y Brian Myers)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Joe Hendry vs. Josh Alexander vs. Mike Santana vs. Steve Maclin

Jordynne Grace vs. Rosemary

Ace Austin vs. Trent Seven

The Rascalz vs. PCO y Sami Callihan vs. Jake Something y Hammerstone

[COUNTDOWN TO FINAL RESOLUTION]

Jonathan Gresham vs. Frankie Kazarian

Leon Slater vs. JDC

Cómo ver TNA Final Resolution 2024 | Superluchas

TNA Wrestling Presents #TNAFinalResolution LIVE December 13 on TNA+!



Watch LIVE on TNA+: https://t.co/2yJ0D55Gab pic.twitter.com/V8OluixfI9 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) December 11, 2024