Previo TNA Emergence 2025 | Cumpleaños fatal

Quien crea aún en TNA tal y como se concibió, quizás con menos «momentum» pero con más miras de futuro, lejos de su imagen actual de sucursal de WWE, sabrá que Slammiversary 2025 fue en este sentido un show poco alentador. Y desde entonces, como vengo señalando en mis reviews semanales de iMPACT!, el producto parece arrastrar las secuelas de aquella cita marcada por sus resultados, que pudo reconducir el rumbo tras lo sucedido en Battleground 2025 y no lo hizo, con un primer «fallout» este viernes en forma de especial, denominado, muy ad hoc, Emergence.

► Confiando en el sistema

Se diría que la línea argumental que define esta entrega de Emergence es el intento de TNA por recuperar sus principales cetros, ahora en posesión de dos Superestrellas de WWE NXT, Trick Williams y Jacy Jayne. Y mientras no habrá defensa de la integrante de Fatal Influence (a cambio la tendrá en NXT Heatwave, contra Masha Slamovich y Ash By Elegance), todas las esperanzas estarán puestas, quién lo iba a decir hace apenas un mes, en The System.

Con uno de los «face turn» más bruscos e inorgánicos vistos bajo los focos de TNA, Moose, Eddie y Alisha Edwards, Brian Myers y JDC se alzan ahora como los grandes intercesores de la compañía. Y al tiempo que han repelido la amenaza de DarkState, buscan dejar un legado. Y eso pasa por vencer a otro «intruso», Trick Williams, quien, irónicamente, está siendo uno de los campeones con mayor cantidad de defensas en menos tiempo, porque la de Emergence 2025, ante Moose, supondrá la quinta en apenas dos meses y medio. Tras retener una vez frente a Joe Hendry y dos frente a Mike Santana, la opción de Moose, si bien remota (parece que de haber un cambio titular se dará en Bound For Glory 2025), cuanto menos devolvería un poco de seriedad al producto. Pero lo cierto es que no se antoja demasiado ilusionante.

En este tiempo de Williams como Campeón Mundial TNA, la promotora se las ha ingeniado para imbuir de incertidumbre su panorama titular. Una incertidumbre, he ahí el quid, nada positiva, pues Hendry y Santana, los dos grandes aspirantes, lucen hoy inferiores y lejos de sus estatus previos a Slammiversary 2025. El inglés ni siquiera tiene lucha en Emergence 2025 y el ex-LAX brindará, aparentemente, una suerte de despedida competitiva a Sami Callihan, quien dijo que de perder colgaría las botas.

Sobre el papel, no obstante, el cartel de Emergence 2025 luce interesante en varios puntos.

Primeramente, el estreno de Leon Slater como Campeón de la División X dentro de un gran show, luego de una defensa inicial durante el iMPACT! del pasado 31 de julio. TNA está manejando bien al «Youngest In Charge» (cruzo los dedos) y es de esperar que goce de suficiente tiempo como para conjuntar un notable duelo contra Cedric Alexander, armado de forma simple pero efectiva, sin necesidad de cháchara, y cuyo viaje debería compensar el previsible destino: «And Still Champion…»

Como segundo punto, la pugna entre Steve Maclin y Jake Something por el Campeonato Internacional TNA. Tras el final por DQ-coitus interruptus en la edición de iMPACT! de la semana pasada, Tommy Dreamer y Cía deben compensarnos con un señor combate, porque Maclin y Something están capacitados para ello. Me temo, sin embargo, que el impulso a Slater y su título de la División X haga que el cetro ostentado por Maclin acabe muy relegado dentro de la programación como tercero varonil en discordia.

En tercer lugar, aparecen los Hardy poniendo sobre la mesa sus cinturones ante los Rascalz. Si bien aquí podría situar un asterisco, pues de nuevo me remito a que llegado un punto, el resultado sí importa. Los retadores tienen ya suficiente trayectoria a sus espaldas, aunque por algún motivo, TNA y muchos seguidores siguen viéndolos como «rookies». El problema es que junto a los Hardy, cualquiera parece un «rookie», y tal percepción ha perjudicado durante los últimos años el ascenso de bastantes talentos que en su ascenso se topaban con leyendas. ¿Por qué no un cambio titular en pos de la consagración definitiva de los Rascalz en TNA? Además, ese planeado Hardys vs. Team 3D para Bound For Glory 2025 puede darse perfectamente sin oros de por medio.

Y como último punto, vuelvo a lo expuesto sobre Sami Callihan. Desconozco si TNA ha lanzado el anzuelo y de veras el «Death Machine» disputará hoy su última lucha con la empresa, pero el contexto invita a pensar que sí. Mike Santana debería imponerse en pos de un presumible (re)impulso hacia los puestos estelares. Una victoria de Callihan a estas alturas, ya limitado su rol durante el último año a elevador de otros, carecería de fundamento.

Simbólico fin de ciclo el que puede dejarnos entonces Emergence 2025 con el adiós competitivo de Sami Callihan, figura inherente a la TNA que recordamos, esa TNA desafiante y disruptiva que por momentos se hizo de nuevo carne en los primeros años de su carrera allí. Yo también haría lo mismo viendo en lo que se ha convertido.

► Cartel

[Countdown To Emergence]

#TNAEmergence is THIS FRIDAY from the Chesapeake Employers Insurance Arena in Baltimore, MD — streaming LIVE on TNA+!



🎟Use code EMERGENCE25 for ONE MONTH FREE of TNA+: https://t.co/EkIqqcuYSK



Get tickets and be there LIVE: https://t.co/LoHD9Rg8B1 pic.twitter.com/K6CnePdbLl — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) August 13, 2025