Previo TNA Against All Odds 2025 | I Shot The Sheriff

Horror. Pavor. Hecatombe. Dies Ater. Esta fue poco menos que la respuesta de numerosos seguidores ante el estelar del reciente WWE NXT Battleground, donde Trick Williams, como podía preverse, derrocó a Joe Hendry, constituyendo el primer luchador bajo contrato con el gigante estadounidense que porta el máximo cetro de TNA.

Y en semejante coyuntura, a todas luces distópica, con una TNA que parece ya una nueva marca de WWE, hoy llega Against All Odds 2025, especial donde esto se hace patente de nuevo. Al menos, no obstante, la cita parece resultará más sustancioso que Under Siege 2025.

► Asediada y ocupada

¿Imaginan a un talento bajo contrato con TNA como Campeón NXT? Un servidor no lo contempla. Esto sí beneficiaría realmente al producto de Anthem Sports & Entertainment, y por ello, se antoja bastante improbable que WWE apruebe tal decisión creativa. Así pues, a cambio, Against All Odds 2025 contendrá la primera defensa de Trick Williams bajo los focos de TNA, luego de su estreno oficial como monarca en el episodio de NXT de la presente semana, derrotando a Mike Santana gracias a la ayuda de First Class.

Y no, Williams no pondrá sobre la mesa su estatus en Against All Odds 2025 ante Joe Hendry, sino ante Elijah, precisamente un ex-WWE que también se dejó ver por la marca dorada este martes. Todo queda en casa. Hendry, entonces, buscará zanjar sus particulares rencillas con Frankie Kazarian, mientras, según expone TNA, sigue teniendo en mente la idea de recuperar el preciado oro de la promotora.

Un sugerido camino de redención en el que no sé hasta qué punto confiar, considerando el resultado de esa primera defensa de Williams y el hecho de que Slammiversary 2025 se celebre en New York, estado natal de Santana. E incluso el ex-LAX no está a salvo del ojo de WWE, pues ya se rumorea con un potencial fichaje una vez concluya su acuerdo con TNA, como Hendry. Ave que vuela a la cazuela, parecen decir por las oficinas de Stamford.

Ambos duelos se dirían previsibles: es de suponer que Williams retendrá título y Hendry vencerá a Kazarian. Factor ya habitual por desgracia en los últimos meses cuando hablamos de TNA, que devendría compensatorio en caso de que la calidad «in-ring» del producto fuese excelsa. Pero en términos generales, actualmente, exceptuando ciertos resquicios (sobre todo dentro de grandes shows), no es así.

Y esto podemos extenderlo a casi todo el cartel de Against All Odds 2025, si bien dos encuentros titulares cuentan con potencial para dejarnos algo notable: Masha Slamovich poniendo en liza el Campeonato Mundial Knockouts ante Léi Yǐng Lee y Steve Maclin haciendo lo propio con el Campeonato Internacional TNA ante Mance Warner. La china ha mostrado una interesante evolución sobre el ring desde su salida de WWE y el bagaje de Maclin y Warner augura un buen primer episodio de una rivalidad que tal vez tenga segunda parte próximamente bajo estipulación extrema.

Sin embargo, hay un punto anunciado, ese duelo entre Santino Marella y Robert Stone, que queda al margen de dicha previsibilidad. Y pese a no guardar potencial para ser un combate de cinco estrellas precisamente, por trascendencia dentro del contexto TNA vs. WWE se siente el auténtico «main event» de Against All Odds 2025.

Stone fue escogido como representante de WWE bajo los focos de TNA, y al otrora Robbie E el poder le ha embriagado en demasía, con decisiones autoritarias al margen de Marella; cuya hija, Arianna Grace, también se ha visto afectada. Tanto, que recientemente el también comentarista de EVOLVE se agenció un nuevo alias, «Sheriff Stone», clara muestra de intenciones que buscará consumar hoy: de derrotar a Marella, será el Director de Autoridad en TNA, cargo hasta ahora ostentado por el «Miran Miracle». Véase, el control de TNA sobre la mesa así en una noche tonta de viernes.

