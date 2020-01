El elenco de Friday Night SmackDown hará acto de presencia en el Greensboro Coliseum Complex (GCC), North Carolina, el cual tiene una capacidad para 23,000 aficionados y es la casa de los UNC Greensboro Spartans de laNCAA.

El Greensboro Coliseum Complex, fue inaugurado en octubre de 1959 y renovado en 1994, 2005, 2013, 2016, y ha albergado tres PPVs de WWE:

Unforgiven: In Your House 1998 (Stone Cold Steve Austin vs. Dude Love)

(Stone Cold Steve Austin vs. Dude Love) King of the Ring 1999 (Stone Cold Stee Austi vs Mr. McMahon y Shane McMahon

(Stone Cold Stee Austi vs Mr. McMahon y Shane McMahon Survivor Series 2001 (Team WWF The Rock, Chris Jericho, The Undertaker, Kane y Big Show vs. Team Alliance Stone Cold Steve Austin, Rob Van Dam, Kurt Angle, Booker T y Shane McMahon)

► La semana pasada en SmackDown

La semana pasada John Morrison regresó a SmackDown cuando apareció en Miz TV. Las luchas presentadas fueron:

The Miz venció a Kofi Kingston Mandy Rose venció a Alexa Bliss Lacey Evans vs. Sasha Banks: no se celebró Braun Strowman venció a Shinsuke Nakamura King Corbin y Dolph Ziggler vencieron por descalificación a The Usos

► Previo SmackDown 17 de enero 2020

Hoy Roman Reigns y Robert Roode batallarán en un lucha de mesas. Todo ello debido al ataque de Roode, cuando reapareció en el episodio de la semana pasada para ayudar a King Corbin y Dolph Ziggler en su combate contra The Usos.

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Tenemos tres luchas programadas para esta noche.

LUCHA DE MESAS: Roman Reigns vs. Robert Roode

Roman Reigns vs. Robert Roode John Morrison vs. Big E

Lacey Evans vs. Sasha Banks

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: La continuación de la rivalidad de Roman Reigns contra King Corbin, Dolph Ziggler y Robert Roode. La cual tendrá su momento máximo cuando Corbin y Reigns se midan en Royal Rumble 2020 el próximo domingo.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: John Morrison regresa a la acción en el show azul esta noche cuando enfrente a Big E, en lucha mano a mano. Morrison se ha involucrado en la rivalidad que tiene The Miz con The New Day.

