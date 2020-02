El elenco de WWE SmackDown estará esta noche en la Rogers Arena, de Vancouver, British Columbia, el cual tiene una capacidad para 18,900 aficionados y es la casa de los Vancouver Canucks, de la NHL.

El Rogers Arena fue inaugurado en septiembre de 1995, y ha albergado los siguientes PPVs de WWE:

(Shawn Michaels, Sycho Sid y Ahmed Johnson vs. Camp Cornette Vader, The British Bulldog y Owen Hart Rock Bottom: In Your House 1998 (Stone Cold Steve Austin vs. The Undertaker)

► La semana pasada en SmackDown

Bill Goldberg regresó a WWE para lanzar un reto a The Fiend el alter ego de Bray Wyatt. En Super ShowDown Goldberg buscará despojar del Campeonato Universal a Wyatt. Las luchas presentadas fueron:

The Usos vencieron a Dolph Ziggler y Robert Roode Elias venció a Cesaro Daniel Bryan venció a Heath Slater Sheamus venció a Apollo Crews Carmella venció a Alexa Bliss, Naomi y Dana Brooke

►Previo SmackDown 14 de febrero 2020

Esta noche Carmella buscará tener otro reinado como Campeonato Femenil SmackDown cuando haga frente a Bayley. Carmella viene de vencer a Alexa Bliss, Naomi y Dana Brooke para obtener la oportunidad.

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Tenemos dos luchas programadas para esta noche

Campeonato Femenil SmackDown: Carmella vs. Bayley

The Miz y John Morrison vs. Roman Reigns y un compañero

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: The Miz y John Morrison ganaron la oportunidad de enfrentar a The New Day por el Campeonato de Parejas en Super ShowDown, ese impulso los ha llevado a retar a Roman Reigns para un combate de parejas. The Big Dog axeptó pero para ello debe encontrar un compañero.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: Solo faltan 15 dias para Super ShowDown y hay muchas historias interesantes desarrollandose en el show azul en estos dias. Por lo que se espera que habrá grandes luchas en el venidero evento.

No se pierdan la mejor cobertura de SmackDown esta noche, a las 8:00 pm, hora del centro, a través de SÚPER LUCHAS