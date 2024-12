El pasado verano, Cary Silkin, antiguo propietario de ROH en su etapa más prestigiosa, hizo un rotundo análisis sobre el estado actual de la promotora.

«En esa era, Ring of Honor intentaba mostrar un poco de respeto por la lucha libre profesional. Claro, hacíamos algunas cosas absurdas. Allí empezó ese estilo ‘flippy dippy’ que se pondría de moda. El mismo estilo ‘flippy dippy’ que también hacía Édouard Carpentier… Había buena lucha libre en ese periodo. Ahora mismo, parece que a nadie le importa Ring of Honor. No me importa cuánto dinero tenga Tony Khan. No están tratando muy bien a Ring of Honor».

Hoy, día de Final Battle 2024, aquellas declaraciones recobran vigencia para muchos seguidores.

► ROH 2.0

Recuerdan algunos vía redes sociales en estos días que el «main event» de Final Battle 2008 fue Bryan Danielson vs. Takeshita Morishima, deseando que el previsto estelar varonil de Final Battle 2024, donde Chris Jericho defenderá el Campeonato Mundial ROH ante Matt Cardona, tuviera la misma calidad. Y evidentemente, quedará lejos de tenerla, porque con ROH, Tony Khan y Cía sí han entendido que los buenos combates no serán suficientes. La mitificación de la casa del honor es un legítimo acto de nostalgia, pero la promotora no puede apelar ya a su pasado para asegurar su futuro.

Sin un acuerdo televisivo como sostén económico a medio plazo, la viabilidad de ROH luce brumosa. Khan lo sabe, y por ello lleva ya dos años buscando convencer a alguna cadena o plataforma de «streaming» para que dé cabida a su producto. 2025 podría ser el año, y en pos de lograr el objetivo, resulta entendible programar un Jericho vs. Cardona, tras la igualmente controvertida consecución del título mundial por parte de «Le Champion».

Con todo, el gran baluarte de la ROH actual es su división de mujeres, y esto resultaría un factor muy interesante de cara a conseguir dicho contrato. Porque parece, según declaraciones y reportes, que la lucha que cerrará Final Battle este viernes será la protagonizada por Athena y Billie Starkz, quienes ya cerraron Final Battle 2023.

Aquella comentada edición del PPV de 2008 no contuvo ningún encuentro femenil, y ninguna de las rivalidades gozaron de la construcción y profundidad de la que goza el Athena-Starkz que nos ocupa. Si la ROH actual luciera como la de 16 años atrás, que al fin y al cabo era un producto de nicho, conseguir un hueco televisivo, considerando la competencia en 2024, se antojaría completa quimera.

Y el acierto aquí es que ROH consigue estar por encima de esa falsaria encrucijada de buen factor «in-ring» o drama. El duelo de Final Battle 2023 quedó como uno de los mejores combates femeniles del año, e igualmente tuvo una construcción muy trabajada. Así, con tal precedente, podemos esperar una memorable revancha, y, quién sabe, ver a una nueva Campeona Mundial ROH, dado el posicionamiento del choque (gran acierto que reduce la previsibilidad).

Por lo demás, hablemos también del segundo punto femenil de Final Battle 2024, Red Velvet (c) vs. Leyla Hirsch por el Campeonato Mundial de Televisión ROH. No tan prometedor en teoría, aunque con potencial para convertirse en el «show stealer», pues el trabajo de Velvet y Hirsch durante el presente año está pasando demasiado desapercibido, pese a la tan positiva crítica de Dave Meltzer hacia el «Texas Deathmatch» protagonizado por la rusa y Diamanté en el último Death Before Dishonor.

Más allá, grata noticia es el regreso del combate Survival Of The Fittest, fórmula que siempre funciona, esta vez con Brian Cage como monarca a destronar y una nómina de retadores muy atractiva. Y hablando antes de tradición e imprevisibilidad, Jay Lethal disputará por primera vez en dos años un combate dentro de un PPV de ROH, mientras Lee Moriarty pondrá sobre la mesa su Campeonato Puro mediante reto abierto.

Asimismo, la función mostrará las importantes alianzas que mantiene ROH/AEW en la industria luchística, con las implicaciones de Atlantis Jr. (CMLL) y HANAKO (Stardom), quienes se medirán, respectivamente, a Mansoor y Harley Cameron.

En definitiva, Final Battle 2024 constituye, sobre el papel, una buena carta de presentación para que en 2025 ROH pueda firmar un contrato televisivo y asegurar su futuro, tras la mejora de su producto durante los últimos meses.

► Cartel

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

