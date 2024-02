Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde la Bert Ogden Arena, Edinburg, Texas, Estados Unidos. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Angelico y Serpentico derrotaron a Da Russell Twins (Allen y Kameron Russell). Nyla Rose derrotó a Emmy Camacho. The Iron Savages y Jacked Jameson derrotaron a Jon Cruz, KM y Brandon Hunter. Dalton Castle derrotó a Aaron Solo. PROVING GROUND: The Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) derrotaron a Fred Rosser y Tom Lawlor. Ethan Page derrotó a Slim J. Billie Starkz derrotó a Killa Kate. The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a The Infantry (Shawn Dean y Carlie Bravo).

Queen Aminata derrotó a Reiza Clarke. Bad Dude Tito derrotó a Gringo Loco. FOUR CORNER SURVIVAL: Red Velvet derrotó a Kiera Hogan, Trish Adora y Diamante. FOUR CORNER SURVIVAL: Lee Johnson derrotó a Jack Cartwheel, Blake Christian y Alex Zayne.

► Este jueves en Ring of Honor

La accion imperdible de Ring of Honor continua esta noche cuando Gravity batalle en mano a mano contra Lee Johnson. Además veremo a veremos combate de cuatro esuinas femenil entre Diamante vs. Kiera Hogan vs. Leyla Hirsch vs. Trish Adora.