Ring of Honor se presenta este jueves en la UBS Arena, en Elmont, New York.(anteriormente conocida como Belmont Park Arena), local con capacidad para 18,500 fans y casa de los New York Islanders de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Aussie Open vencieron a The Trustbusters Miyu Yamashita venció a Shayna McKenzie The Embassy vencieron a JD Griffey, Arjun Singh & Dak Drape AR Fox & Metalik derrotan a The Infantry CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena retuvo ante Emi Sakura The Kingdom & La Facción Ingobernable vencieron a Top Flight & Lucha Bros CAMPEONATO PURO ROH: Wheeler Yuta venció a Leon Ruffin El Hijo del Vikingo venció a Blake Christian Eddie Kingston venció a Christopher Daniels

► Este jueves en Ring of Honor

Los combates programados para el episodio de Ring of Honor de este jueves son los siguientes:

Campeonato Mundial Femenil de ROH

Athena (c) vs. Miyu Yamashita

Campeonato Puro de ROH

Katsuyori Shibata (c) vs. Christopher Daniels

Mark Briscoe y The Lucha Brothers (Penta El Zero M y Rey Fenix) vs. Shane Taylor y The WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake).

Brian Cage vs. Ortiz

Jay Lethal vs. Darius Martin.

La Facción Ingobernable (Rush y Dralistico) vs. Carlie Bravo y Shawn Dean

Daniel Garcia vs. Tracy Williams

Willow Nightingale vs. Notorious Mimi

Vincent y Dutch, vs. Steve Somerset y Steven Azul.

Konosuke Takeshita vs. Tony Nese