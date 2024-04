Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Budweiser Gardens, London Ontario, Canadá. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

PROVING GROUND: Athena derrotó a Nikita Cole Karter y Griff Garrison (con Maria Kanellis) derrotaron a Kaz Jordan y Victor Castella Dalton Castle derrotó a Nick Comoroto Colt Cabana y Brandon Cutler derrotaron a Rex Lawless y Bryce Donovan. Top Flight y Action Andretti derrotaron a KPK (Ahmed, Harun y Abu). Kiera Hogan derrotó a Diamanté. Evil Uno derrotó a JD Drake CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Kyle Fletcher (c) derrotó a Blake Christian para retener el título

► Este jueves en Ring of Honor

La acción imperdible de Ring of Honor continua esta noche cuando el Campeonato de parejas este en juego en una lucha entre The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) vs. The Undisputed Kingdom (Matt Taven & Mike Bennett). Además veremos el combate entre Lee Johnson contra Nick Comoroto. Entre otros combates interesantes.