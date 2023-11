Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Universal Studios en Orlando, Florida. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Trent Beretta (w/Kris Statlander & Orange Cassidy) venció a Peter Avalon

The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) vencieron a Jacoby Watts & Sebastian Wolfe

Emi Sakura venció a Kel

The Boys (Brandon & Brent) vencieron a The Bollywood Boyz (Gurv Sihra & Harv Sihra)

Athena & Billie Starkz vencieron a Brooke Havok & Johnnie Robbie

Leyla Hirsch & Rachael Ellering vencieron aThe Renegades (Charlette Renegade & Robyn Renegade)

Marina Shafir venció a Amira

El Hijo del Vikingo & Komander (w/Alex Abrahantes) vencieron a Christopher Daniels & Matt Sydal

ROH World Title Match: Eddie Kingston retuvo ante Dalton Castle (w/Brandon & Brent)

Dark AAA Latin American Title Match: QT Marshall retuvo ante Aaron Solo (w/Harley Cameron)

► Este jueves en Ring of Honor

Hay varios combates anunciados para el programa semanal, el cual se emite a través de Honor Club. Entre ellos la lucha entre Katsuyori Shibata contra Trent Beretta.

ROH Pure Title Match: Katsuyori Shibata vs. Trent Beretta

Four Corner Survival Match: Willow Nightingale vs. Diamante vs. Kiera Hogan vs. Trish Adora

Ethan Page vs. Tony Nese (w/Mark Sterling)

The WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake) vs. The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) vs. Iron Savages (Boulder & Bronson) (w/Jacked Jameson) vs. The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson & Royce Isaacs)

Four Corner Survival Match: Lee Johnson vs. Fred Rosser vs. Jack Cartwheel vs. Willie Mack

Marina Shafir & Ronda Rousey vs. Athena & Billie Starkz

Pure Rules Match: Wheeler Yuta vs. Lee Moriarty