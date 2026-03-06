Previo NXT Vengeance Day 2026 | Joe Hendry vs. Ricky Starks

WWE NXT estará este sábado 7 de marzo en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, coliseo con capacidad para 400 aficionados.

►El pasado Vengeance Day

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Stephanie Vaquer venció a Fallon Henley (*** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Axiom y Nathan Frazer retuvieron ante Josh Briggs y Yoshiki Inamura (*** 1/2) LUCHA DE CORREAS: Eddy Thorpe venció a Trick Williams (***) Ethan Page venció a Je’Von Evans (*** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Grayson Waller y Austin Theory (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Giulia retuvo ante Bayley, Roxanne Perez y Cora Jade (****)

► Este sábado en Vengeance Day

NXT VENGEANCE DAY 2026 📅 Fecha Sábado 7 de marzo de 2026 🕐 Hora 6:00 p.m. CDMX 📍 Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida 📺 Transmisión Peacock

Netflix

Joe Hendry ganó el vacante Campeonato NXT en una épica lucha de escaleras el pasado 3 de febrero, derrotando a Ricky Saints, Dion Lennox, Jackson Drake, Keanu Carver, Sean Legacy y Shiloh Hill. Saints no quedó conforme, sino furioso, y se fijó en la mente la obsesión de recuperar el oro, así que una semana después, atacó a Hendry después de que éste defendiera el título ante Jackson Drake. Como esto no se podía quedar así, Hendry contestó la agresión siete días más tarde, por cual se pactó una lucha titular entre ellos. ¿Podrá Saints volver a ceñirse el título máximo de la marca plateada o Hendry demostrará que mucho más que un trend musical?

La Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame, expondrá el título ante Tatum Paxley. Dame le costó a Paxley el Campeonato Femenil NXT y destronó a Thea Hail para convertirse en campeona. Paxley busca venganza contra su ex compañera de The Culling.

En una lucha estilo NXT Underground, Lola Vice se medirá con Kelani Jordan. Ambas han estado en rivalidad durante semanas, con Jordan incluso rompiendo la mano de Vice de manera brutal. La ex campeona de combate exigió este encuentro al Gerente Interino Robert Stone.

El cartel completo de NXT Vengeance Day es:

—

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato NXT

Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints Hendry Retiene 75% Hendry está en el mejor momento de su carrera. Saints necesita más desarrollo antes de recuperar el título. Campeonato Femenil Norteamericano

Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley Dame Retiene 70% Su reinado dominante continúa. Paxley está cerca pero aún no es la elegida para terminar con Dame. NXT Underground Match

Lola Vice vs. Kelani Jordan Lola Vice 65% La ex campeona de combate tiene ventaja en este formato extremo. Busca venganza por su mano rota. Street Fight

Blake Monroe vs. Jaida Parker Blake Monroe 60% Mayor momentum y necesidad de victoria para establecerse en la división femenina. Parking Lot Brawl

Tony D’Angelo vs. Dion Lennox Tony D’Angelo 75% «El Don» necesita venganza contra DarkState. Lennox es una víctima perfecta para su push.