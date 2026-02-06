Lucha Libre AAA se emite este sábado en el Auditorio Joe Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: TJP venció a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter (***) Lola Vice venció a La Hiedra (* 1/2) ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka venció a Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

La semana pasada, Lola Vice derrotó a La Hiedra, ganando con ello el derecho a ser compañera de Mr. Iguana en la lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante los actuales poseedores del título: Ethan Page y Chelsea Green, quienes llegarán a México para defender sus coronas. Iguana y Vice están confiados, pero deberán estar atentos tanto a las artimañas de sus rivales como a la posible presencia de Las Tóxicas, quienes podrían buscar desquitarse de Iguana.

En lucha lucha clasificatoria para Rey de Reyes, veremos a Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee.

Además, el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, estará presente.