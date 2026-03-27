Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik): No Contest (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Laredo Kid expondrá el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA en el tercer episodio de Rey de Reyes. Sus retadores son tres de los luchadores más espectaculares de AAA: TJP, quien ha dominado la escena independiente con su estilo técnico; Jack Cartwheel, el especialista en movimientos aéreos que ha impresionado en cada aparición; y Dragon Lee, el ícono mexicano que busca volver a ceñirse el oro. Será un Fatal 4-Way donde el campeón deberá demostrar por qué es considerado el rey de los pesos cruceros en México.

En otra gran contienda, volveremos a ver frente a frente a dos acérrimos rivales: Abismo Negro Jr. y El Fiscal. En su último encuentro, la lucha fue detenida por exceso de violencia. ¿Qué nos espera esta vez?

Además, el Hijo del Vikingo tiene un mensaje para Penta, pues quiere enfrentarlo por el Campeonato Intercontinental WWE.