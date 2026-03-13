Previo Lucha Libre AAA 14 de marzo 2026 | REY DE REYES 2026

Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Hijo del Vikingo venció a Dinámico (****) CLASIFICATORIA REY DE REYES: Santos Escobar venció a Mr. Iguana vs Abismo Negro Jr. y Psycho Clown (****) El Original Grande Americano venció a La Parka (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Dominik Mysterio expondrá el Megacampeonato AAA ante Hijo del Vikingo en el primer episodio de la edición 2026 de Rey de Reyes. Éste es el combate más personal del evento. Mysterio le arrebató el título a Vikingo en Worlds Collide: Las Vegas, y desde entonces había evitado las revanchas, pero Vikingo logró la oportunidad al derrotar a El Grande Americano. Esta lucha tendrá varias estipulaciones. La primera es que será sin descalificación, así que la violencia estará a la orden del día. La segunda es que si Mysterio retiene, Vikingo no podrá volver a retarlo por el título. La tercera es que si Vikingo gana, Mysterio tendrá que abandonar AAA. Y si hacían falta más ingredientes, no hay que olvidar que en la esquina de Vikingo estarán Dorian Roldán y Omos. ¿Podrá Vikingo lograr su venganza y recuperar el preciado título?

En la final del torneo Rey de Reyes veremos a La Parka (quien avanzó derrotando a Aero Star, Jack Cartwheel y Apollo Crews) vs. El Original Grande Americano (ganó la segunda clasificatoria derrotando a Rey Fénix, Dragon Lee y Octagón Jr.) vs. El Grande Americano (ganó la tercera clasificatoria derrotando a Ethan Page, Omos e Hijo de Dr. Wagner Jr.) vs. Santos Escobar (ganó la cuarta clasificatoria derrotando a Mr. Iguana, Psycho Clown y Abismo Negro Jr.). El ganador recibirá la espada característica de manos de Penta y una oportunidad por el Megacampeonato de AAA.

Además, Flammer ofrecerá un reto abierto para exponer el Campeonato Reina de Reinas AAA.