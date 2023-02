Previo KnuckleMania 3: Hunt vs Richman

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la promoción de deportes de combate de más rápido crecimiento en el mundo, anunció esta mañana que YouTube tendrá los derechos de transmisión no exclusivos de KnuckleMania 3, el evento más grande del año de la compañía, este viernes 17 de febrero emanando del histórico Tingley Coliseum en Albuquerque, NM.

Los fanáticos de los deportes de combate en los Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Brasil y Corea pueden ver el evento KnuckleMania 3 de doce peleas por $9.99 (US) a partir de las 8:00 p.m. hora del Este / 5:00 p. m. PT en la plataforma YouTube (YouTube.com). La transmisión estará precedida por un avance especial GRATUITO de una hora en YouTube (7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT).

“Estamos encantados de asociarnos con YouTube para la transmisión de nuestro mayor evento del año, KnuckleMania 3”, dijo David Feldman, presidente de BKFC. “El evento reunirá a más de 10,000 fanáticos y la atmósfera eléctrica en el Tingley Coliseum no tendrá comparación para un evento de deportes de combate este año”, agregó Feldman.

KnuckleMania 3 está encabezado por el tan esperado combate de rencor y la unificación del campeonato mundial de peso semipesado de BKFC entre el ‘Double Champ’, Lorenzo ‘The Juggernaut’ Hunt, (8-1-0, 7 KO’s), de St. Augustine, Florida y el campeón interino de peso semipesado Mike ‘The Marine’ Richman, (4-0-0, 4 KO’s), de Rosemount, Minnesota.

En el evento co-estelar en KnuckleMania 3 llega el muy esperado choque de peso welter entre rivales estatales: el campeón mundial de boxeo Austin ‘No Doubt’ Trout de Las Cruces, NM y la leyenda de la UFC, Diego ‘The Nightmare’ Sanchez de Albuquerque, NM. En una atracción especial imperdible, el favorito local John Dodson, (1-0) de Albuquerque, Nuevo México, choca con el contendiente número 1, Jarod ‘Kid Gatti’ Grant, de Florida, (5-1), en una pelea de peso mosca.

Dodson emocionó a la afición de su ciudad natal, que aplaudieron de pie su impresionante nocaut en el primer asalto sobre el veterano de UFC, Ryan Benoit, en BKFC 28. Los boletos restantes para KnuckleMania 3 a partir de $45 se pueden comprar en línea en BKFC.com. El Coliseo Tingley está ubicado en 300 San Pedro Drive, Albuquerque, NM. Las puertas se abrirán la noche del evento a las 5:00 p.m. hora local. KnuckleMania 3 está patrocinado por Only Fans, Crescent Tools, LIONS NOT SHEEP, Nerd Focus Energy Drink, Global Fight Token y Knockout Gummies.

A continuación los resultados completos del pesaje

Cartel estelar

Lorenzo Hunt, 185lb. vs. Mike Richman, 183.8lb. BKFC World Light Heavyweight Championship

Austin Trout, 165.4 vs. Diego Sanchez, 165

John Dodson, 125 vs. Jarod Grant, 126.6

Greg Hardy, 295.6 vs. Josh Watson, 282

Jayme Hinshaw, 115.4 vs. Charisa Sigala, 115.2

Will Santiago, 174.4 vs. Noah Cutter, 173.6

Gaston “Tonga” Reyno, 154 vs. Daniel Van Sickle, 153.2

Joshua Moreno, 173.2 vs. Christian Torres, 172.8

Chevy Bridges, 155.8 vs. Kevin Croom, 155.4

Cartel preliminar

Eric Dodson, 144.4 vs. Gene Perez, 142.4

Nick Gonzalez,144.2 vs. Sito Navarro, 142.8

Anthony Sanchez, 135.2 vs. Derek Perez, 134.4