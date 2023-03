El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde la zona de impacto, en los Skyway Studios Nashville, Tennessee. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Mike Bailey venció a Shane Haste Kenny King venció a Kevin Knight PCO venció por descalificación a Trey Miguel CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT! WRESTLING: Bullet Club vencieron a Motor City Machine Guns

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

En No Surrender, Mickie James defendió con éxito su título mundial de Knockouts contra Masha Slamovich. Una semana después, James se enfrentó a Gisele Shaw, quien venía de una gran victoria sobre Deonna Purrazzo. Shaw afirmó que ella era la nueva contendiente número 1 por el título mundial de Knockouts. James no se retractó de una pelea, aceptó el desafío. Ahora sabemos que Jordynne Grace recibirá su revancha obligada por contrato en Sacrifice, pero ¿Quién será la campeona? ¿Reinará “Hardcore Country” o una reinventada “Quintessential Diva” tomará el trono?

Luego de su reñida victoria sobre Mike Bailey en Countdown to No Surrender, Jonathan Gresham regresa a la competencia individual, esta vez contra el destacado KUSHIDA de New Japan Pro-Wrestling. Con Multiverse United: Only the STRONG Survive a la vuelta de la esquina, esta es solo una vista previa de los enfrentamientos interpromocionales que tendrán lugar en el megaevento de marca compartida.