El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde la zona de impacto, en los Skyway Studios Nashville, Tennessee. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Miyu Yamashita derrotó a Killer Kelly CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT!: Josh Alexander retuvo ante KENTA

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Durante meses, la rivalidad entre Eddie Edwards y PCO se ha prolongado desde la Zona IMPACT hasta el desierto de Las Vegas. Después de intentar enterrar vivo a PCO, Edwards no podía creerlo cuando regresó hace solo unas semanas. Edwards reclutó a otro ex miembro de Honor No More, Kenny King, para unirse a su causa. Pero en Sacrifice, PCO se vengó un poco, deshaciéndose de King en una competencia individual. Este jueves, se llevará a cabo el tan esperado enfrentamiento entre Eddie Edwards y PCO cuando los dos se enfrenten uno a uno. ¿Edwards finalmente podrá seguir adelante y acabar con PCO para siempre? ¿O PCO hará que Edwards pague por el abuso que sufrió durante su tiempo en Honor No More?

La épica saga entre Jonathan Gresham y Mike Bailey tendrá su próximo capítulo escrito en IMPACT. Después de obtener victorias muy reñidas entre sí, el puntaje se resolverá en su tercer encuentro este jueves, pero esta vez, hay más en juego que nunca. No solo ganarán la serie, sino que el vencedor también obtendrá una codiciada oportunidad por el título de la X-Division contra el actual campeón Trey Miguel en Rebellion.