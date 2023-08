El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde el Rebel Entertainment complex en Toronto, Canadá. Arena con capacidad para 2,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Trinity retuvo ante Jody Threat Deaner venció a Laredo Kid ABC vencieron a The Good Hands Chris Sabin venció a Samuray del Sol CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT: Alex Shelley retuvo ante Brian Myers

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

En Emergence, Jake Something llevó al campeón mundial de peso completo IWGP SANADA a su límite. Pero cuando todo se calmó, fue el líder de Just 5 Guys quien reinó supremo. Ahora Something y SANADA estaán del mismo lado cuando se les una el veterano de IMPACT Frankie Kazarian para una lucha por equipos de seis hombres contra Moose, Brian Myers y Eddie Edwards. Kazarian y Edwards vienen de su combate cargado de emociones el domingo pasado, donde Edwards salió victorioso en la escuela de lucha de Killer Kowalski gracias a la participación de Alisha. Mientras tanto, Moose y Brian Myers estaban en el lado ganador de la guerra por equipos de 8 hombres altamente física.

El domingo pasado, Trinity sometió a Deonna Purrazzo para retener el Campeonato Mundial Knockouts en su impresionante revancha en Emergence. Pero cuando un capítulo llega a su fin, este jueves comenzará otro. Nueve de los mejores Knockouts están listos para competir en una Batalla Campal de Contendientes #1 por una codiciada oportunidad por el título mundial de Knockouts