El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde el Cicero Stadium en Chicago, Illinois. Arena con capacidad para 6,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Trey Miguel venció a Laredo Kid Jason Hotch venció a Ace Austin Jody Threat venció a Sierra Alex Shelley, Jonathan Gresham y Yuya Uemura vencieron a Frankie Kazarian, Eddie Edwards y Moose

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Chris Sabin buscará convertirse en 9 veces campeón de la X-Division en Under Siege, este jueves se enfrentará a Mike Bailey. “Speedball” ha estado haciendo olas en NJPW Best of the Super Jr. 30 con una actuación en la cima de la clasificación. Pero si Bailey quiere volver a la contienda por el título, una victoria sobre Sabin ciertamente lo pondría en la dirección correcta.

Hace dos semanas, la campeona mundial de Knockouts Deonna Purrazzo y Jordynne Grace no lograron capturar los títulos mundiales de parejas de Knockouts de The Coven después de que Grace chocara inadvertidamente con su propia compañera. Pero de acuerdo con la nueva actitud de Alisha, Grace tenía la intención de eliminar a Purrazzo. Después de todo, Grace recibirá una última oportunidad en el título mundial de Knockouts este viernes en Under Siege,