El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde el Center Stage in Atlanta, Georgia. Arena con capacidad para 1,050 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Deonna Purrazzo venció a KiLynn King Killer Kelly venció a Jessicka Moose venció a Kevin Knight Eric Young venció a Kon Bully Ray venció a Black Taurus The Rascalz vencieron a Rich Swann y Sami Callihan

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

El domingo pasado en Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls, el estudiante derrotó al maestro cuando Alex Shelley retuvo con éxito el título mundial IMPACT sobre la leyenda de New Japan Pro-Wrestling, Hiroshi Tanahashi. Pero no hay descanso para los cansados, ya que Shelley debe poner su título en juego una vez más apenas cuatro días después. Este jueves lo desafiará Brian Myers, quien está preparado no solo para convertirse en Campeón Mundial de IMPACT por primera vez, sino también para hacer una declaración antes del gran enfrentamiento en parejas de 8 hombres en Emergence.

Solo 72 horas antes de que Trinity ponga en juego el título mundial de Knockouts en una revancha muy esperada contra Deonna Purrazzo, primero debe luchar contra Jody Threat en IMPACT. Las tensiones entre Trinity y Purrazzo han alcanzado nuevas alturas mientras ambas buscan superarse mutuamente de cara a Emergence.