El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde en Glasgow, Scotland. Con un nuevo episodio antes de Turning Point.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Se emitió un resume de Bound For Glory 2023

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

En Bound For Glory, Alex Shelley retuvo con éxito su título mundial IMPACT sobre el ex campeón Josh Alexander. Mientras tanto, Chris Sabin siguió siendo Campeón de la División X con una victoria sobre KENTA de New Japan Pro-Wrestling. Ahora Motor City Machine Guns busca continuar su ola de impulso en una gran lucha por equipos en IMPACT! Al otro lado del ring estarán Josh Alexander y Eric Young.

Solo una noche antes de defender el Campeonato Mundial de las Knockouts contra Deonna Purrazzo en Turning Point, Trinity se enfrentará a la escocesa Emersyn Jayne! ¿Seguirá brillando Trinity? ¿O será Jayne quien apague su brillo?

SUBCULTURE regresa a la competencia dentro del ring de IMPACT cuando Mark Andrews, Flash Morgan Webster y Dani Luna se enfrentan a Moose , Brian Myers y Deonna Purrazzo.