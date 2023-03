El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde la zona de impacto, en los Skyway Studios Nashville, Tennessee. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Motor City Machine Guns vencieron a Jonathan Gresham y Mike Bailey Tommy Dreamer venció a Jason Hotch Allysin Kay venció a Taya Valkyrie Frankie Kazarian y Yuya Uemura vencieron a The Design Bully Ray venció a Bhupinder Gujjar CAMPEONATO DIVISION X: Trey Miguel retuvo ante Crazzy Steve

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Anticipándose a Multiverse United: Only the STRONG Survive , el mega evento de marca compartida que presenta IMPACT Wrestling y New Japan Pro-Wrestling, las estrellas en ascenso de ambas empresas se enfrentarán cara a cara este jueves. En representación de IMPACT estará el sensacional Mike Bailey. Mientras tanto, representando a NJPW estará el miembro de TMDK, Shane Haste.

Desde la disolución de Honor No More, Kenny King ha luchado por encontrar su lugar en IMPACT Wrestling. Este jueves, King busca cambiar su suerte cuando luche contra uno de los recién llegados más prometedores de New Japan Pro-Wrestling, Kevin Knight.