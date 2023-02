El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde la zona de impacto, en los Skyway Studios Nashville, Tennessee. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LA DIVISION X: Trey Miguel retuvo ante Mike Jackson KUSHIDA y Kevin Knight vencieron a The Good Hands CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS: The Death Dollz retuvieron ante Gisele Shaw y Tara Bullet Club vencieron a The Major Players Jonathan Gresham venció a Sheldon Jean GOLDEN SIX SHOOTER: Rich Swann venció a Rhino, Eddie Edwards, Chris Sabin, Moose y Sami Callihan

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Rich Swann eliminó a Callihan para ganar el Golden Six Shooter y convertirse en el contendiente número 1 por el título mundial IMPACT de Josh Alexander. Después de eso Swann recibió una paliza superada en número a manos de The Design . Pero allí para hacer el rescate había una banda de aliados, compuesta por Yuya Uemura, Frankie Kazarian e incluso el oponente de Swann en No Surrender, Josh Alexander. Con la venganza en mente, se ha hecho oficial un evento principal épico de ocho hombres para IMPACT! de este jueves.

Dos equipos que salieron ganando en el IMPACT! de la semana pasada. Bullet Club y el dúo de Kevin Knight y KUSHIDA . Con la competencia por equipos más candente que nunca en IMPACT Wrestling, ahora se enfrentarán este jueves por la noche.