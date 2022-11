Previo IMPACT! Wrestling 17 de noviembre 2022 │Eric Young vs. Sami Callihan

El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde la zona de impacto, en los Skyway Studios Nashville, Tennessee. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS MEDIOS DIGITALES: Joe Hendry venció a Brian Myers Trey Miguel venció por descalificación a Mike Bailey Bhupinder Gujjar venció a G Sharpe Mickie James venció a Chelsea Green Bully Ray venció a Zicky Dice Jordynne Grace venció a Gisele Shaw

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Eric Young y Sami Callihan estalla cuando se encuentran cara a cara este jueves. No es un combate ordinario, ¡es el Death Machine’s Double Jeopardy. Para ganar, primero debes hacer sangrar a tu oponente antes de inmovilizarlo. Sin descalificaciones ni conteos, no se sabe qué podría pasar cuando estos dos ex campeones mundiales IMPACT se midan.

Steve Maclin está harto y cansado de esperar una oportunidad en el codiciado título mundial de IMPACT, alqo que considera se le debe por derecho, La semana pasada, Maclin se topó a la leyenda de la lucha libre extrema, Tommy Dreamer, quien le dijo que no se quejara cuando las cosas no salieran como esperaba. Después de una acalorada guerra de palabras, Dreamer lo retó a una pelea bajo las reglas de la vieja escuela. Maclin aceptó el desafío y prometió poner fin a la carrera histórica de Dreamer.