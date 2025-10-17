Previo AEW WrestleDream 2025 | St. Louis Blues

2025 será el año con más eventos de pago por visión en la historia de AEW: un total de 10. Meses atrás, expuse cómo este afán expansivo de la empresa estaba minando la relevancia de sus shows semanales y en definitiva, minando la unicidad del producto, cuando originalmente, el establecimiento de sólo cuatro grandes citas por temporada era uno de sus grandes atractivos.

Y WrestleDream, como uno de los últimos añadidos al calendario, reflejará este próximo sábado 18 de octubre tal falla en AEW, con probablemente el cartel, a priori, menos brillante de todos los PPV presentados por la promotora durante el presente año, en un momento de positividad para la empresa tras el éxito de All In y All Out.

► Por Antonio Inoki

Irónicamente, la concepción de la lucha libre que define a AEW hacía inevitable que llegáramos al punto actual, con eventos sin una sólida justificación narrativa, «cuasi» inorgánicos, por el ars gratia artis. De hecho, según Tony Khan, WrestleDream se concibió como un tributo a Antonio Inoki. Suficiente excusa, podríamos concluir, en pos de sacarse un nuevo show de la manga.

El problema es que pese a la amplia nómina de talentos disponibles en AEW, no siempre la compañía consigue dar con la tecla cada mes a la hora de ofrecer un show que se antoje imperdible. Se logró con All In y All Out, en buena parte por conjuntar ambas el clímax de un particular arco de reencuentro de AEW consigo misma. Pero WrestleDream destila ya cierto tufo a cita de obligado trámite, reflejado en su taquilla, vendiendo unos 2500 boletos menos que la anterior entrega. Y es que, además, St. Louis no supone precisamente una ciudad propicia para AEW. Dynasty, en 2024, todavía figura como su PPV menos taquillero.

Así, WrestleDream presenta varias extensiones de rivalidades un tanto reiterativas que no encajan con el sentimiento de reinicio transmitido durante los tres últimos meses.

Tenemos el enésimo (concretamente, quinto) Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe, ahora por el Campeonato TNT, que parece responde a un plan B ante el estado físico de Kenny Omega; si bien al menos, «The Protostar» y el «DEM Boy» suelen ofrecer un espectáculo de categoría élite cada vez que colisionan.

Similar justificación aplicaríamos al «I Quit» entre Jon Moxley y Darby Allin, cuya química los hace partenaires idóneos y seguro propicia que veamos un bello acto de violencia, pese a que el combate de ataúd de All Out debió poner fin al pique mediante una victoria de Allin.

No puede decirse lo mismo sobre The Hurt Syndicate y The Demand, dados los dos precedentes no muy brillantes, con una re-revancha realmente innecesaria, que sólo quedaría justificada si el grupo de Ricochet vuelve a llevarse la victoria, aunque Bishop Kaun y Toa Liona no hayan demostrado merecer un gran impulso.

Y obviando lo expuesto hasta el momento, este «Blues de St. Louis» contiene varios focos de interés que seguro lo harán, cuanto menos, disfrutable.

Konosuke Takeshita, recién coronado Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, se unirá a Kazuchika Okada para intentar acabar con el reinado de Brodido (Brody King y Bandido), mientras Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus) ajustarán cuentas con The Young Bucks, 500 mil dólares mediante. Además, Thekla afrontará otro gran momento de exposición, ahora probándose ante Jamie Hayter, en una gran noticia que AEW mantenga el impulso a la austriaca.

Sí, algún lector avispado dirá que debí mencionar el detonante del «Hangman» Adam Page vs. Samoa Joe como ejemplo de esa forzada narrativa al servicio del calendario: sólo fue necesario que Page le entregara de descuidada manera su cinturón de monarca de tercias a Joe para armar el duelo. Per se, una construcción que palidece al compararla no ya con recientes historias en AEW, sino con el resto de trasfondos en el cartel de WrestleDream, al recordarnos ahora, año y medio después, que Joe nunca cobró su cláusula de revancha al perder entonces el título mundial.

Sin embargo, ¿quién estimaría que un duelo (inédito, además) entre Page y Joe carece de atractivo para estelarizar cualquier PPV? Servidor, que lleva ya cerca de 20 años siguiendo la carrera de la máquina samoana, no será sospechoso de ello. Desde el derrocamiento de Moxley y la entrada en escena de Page, el «main event» constituye otra vez un punto imperdible en los grandes shows de AEW.

Mientras, la lucha por el máximo oro femenil también es un «first time ever» y seguro que tras verla nos preguntaremos por qué no se había programado antes. Tras aquella sorpresiva victoria en el «Four Way» de All Out, Kris Statlander busca demostrar que su estatus de monarca no es fruto de un golpe de suerte, frente a una Toni Storm que individualmente sólo ha perdido dos veces durante sus últimos dos años bajo los focos de AEW.

Y el gran acierto aquí, incluso por encima del emparejamiento en sí, descansa en la expectación que genera el escenario de una derrota de Storm. La neozelandesa confesó sentirse desnuda sin el Campeonato Mundial Femenil AEW, exenta de lo que daba sentido a su personaje. Sin duda, una nueva derrota para ella se presenta como la decisión creativa más valiente. El principio del fin de «Timeless» podría darse en WrestleDream.

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita

I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin

LUCHA POR $500K: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus)

TORNADO: The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)

Jamie Hayter vs. Thekla

