Previo AEW Worlds End 2024 | Enemigos de lo ajeno

Tras todo lo sucedido en Full Gear 2024, hace apenas un mes, AEW vuelve a la carga este sábado 28 de diciembre en modo PPV para despedir el año con segunda edición de Worlds End, cuyo título resulta muy simbólico dentro del contexto en que se encuentra la compañía, a las puertas de iniciar su etapa en Max el 1 de enero.

► Día Dos en AEW

«Estos tipos creen que el Campeonato Mundial AEW es algo que se gana, que es una meta que puedes conseguir, algo con lo que te premian, algo que puedes sostener en tu mano. No. Es algo que eres, se trata de quién eres, está aquí. Y no me va eso de pasear trofeos, presumir de mis oros, meterme en una limusina, tomarme fotos para Instagram, sentado en mi piscina y todo el mundo mirando mi gran y brillante trofeo. Puedo llevar lo que quiera, hacer lo que quiera y decir lo que quiera porque sé exactamente quién soy. Cuando hablo, escuchan. Cuando me muevo, se quitan de en medio. Soy el rey. Nací para ser rey y para todo lo que ello implica. Y soy el único rey que siempre ha habido».

El escenario que dispuso Full Gear 2024 hace que tales palabras de Jon Moxley, pronunciadas el miércoles durante el epílogo de Dynamite, pudieran haberse pronunciado en el Dynamite inmediatamente posterior al evento del pasado 23 de noviembre. Entonces, ya intuimos que la siguiente defensa titular de Moxley sería una lucha a cuatro bandas contra Orange Cassidy, Jay White y «Hangman» Page, como así veremos en Worlds End 2024.

AEW ha conseguido vender la relevancia del choque en base a ciertas alianzas entre Cassidy, White y Page, quienes trabajaron en equipo para conseguir que Moxley mordiera el polvo esta semana en el mencionado Dynamite. Sin embargo, parece improbable de momento la coronación de un nuevo monarca, y el factor clave pasará por el ego, siempre tan mencionado por Moxley, que seguramente llevará al fracaso a los retadores. Y así, el líder de los Death Riders entonaría el tan odioso «os lo dije».

Indicativo de la mencionada cercanía entre Full Gear 2024 y Worlds End 2024, como si AEW se resistiera a pasar página hasta 2025, es que mañana tendrán lugar dos revanchas de la cita del pasado mes: Mercedes Moné defendiendo otra vez el Campeonato TBS ante Kris Statlander y Will Ospreay yendo contra Kyle Fletcher en semifinales del Continental Classic. Pocos impedimentos pueden ponerse, considerando la calidad de sendos precedentes y considerando el gran potencial de asistir a resultados distintos; sobre todo, respecto al duelo femenil.

MJF vs. Adam Cole por el Dynamite Diamond Ring que porta Friedman también tendría cabida en mi argumentario. AEW necesita sacarse ya de encima esta historia, un año después de aquella traición del «Panama Playboy» al «Better Than You», y qué mejor escenario que Worlds End 2024, su último show antes de la «Max Era», a modo de cierre.

Una de las grandes incógnitas que presentaba Full Gear 2024 era cómo luciría el show, ante rumores infundados de un cambio de rumbo en el producto. Pero finalmente, por fortuna, la velada lució similar al resto de grandes funciones celebradas a lo largo de la historia de AEW. Y en este sentido, el Continental Classic demuestra que ese tan pregonado giro al «entertainment» queda fuera (provisionalmente) de los planes de Tony Khan y Cía.

Tal vez la justa llegara en un momento donde los Death Riders debían recibir todo el protagonismo posible, pues los rating no han tomado impulso de cara al estreno en Max. Pero gracias a ello, no hay mal que por bien no venga, Worlds End 2024, sobre el papel, se antoja un evento muy equilibrado entre puro factor «in-ring» y narrativa, potenciando asimismo el deseo de Warner Bros. Discovery de una presentación más «deportiva» para AEW.

