AEW estará este domingo 15 de marzo en la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, (anteriormente llamado Staples Center), coliseo con capacidad para 21,000 aficionados y casa de Los Ángeles Lakers de la NBA.

►El pasado AEW Revolution

Las luchas presentadas fueron:

Hangman Adam Page venció a MJF (*** 1/2) CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné retuvo ante Momo Watanabe (****) Swerve Strickland venció a Ricochet (****) CAMPEONATO CONTINENTAL: Kazuchika Okada retuvo ante Brody King (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Hurt Syndicate retuvo ante The Outrunners (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, FALL COUNT ANYWHERE: Toni Storm retuvo ante Mariah May (*** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kenny Omega venció a Konosuke Takeshita (****) LUCHA EN JAULA DE ACERO: Will Ospreay venció a Kyle Fletcher (**** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Jon Moxley retuvo ante Cope (***)

► Este domingo en AEW Revolution

Desde que perdió el Campeonato Mundial de AEW en Full Gear, ‘Hangman’ Adam Page ha vivido obsesionado con una sola meta: recuperarlo. Demostró su determinación al sobrevivir al torneo que definía al contendiente número uno, imponiéndose a Andrade en la final. Cuando finalmente se encaró con MJF, Page le confesó que comparten algo más que ambición: no solo quieren el título, lo necesitan. Y para probar hasta dónde está dispuesto a llegar, Hangman exigió que la lucha sea un Texas Death Match, con una condición extrema: si pierde, jamás volverá a competir por el campeonato. Lo que está por venir no es solo una lucha violenta por el título, es una batalla por el futuro y la cordura del propio Hangman.

El cartel de AEW Revolution 2026 es:

ZERO HOUR: