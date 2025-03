Previo AEW Revolution 2025 | Vivir y morir en Los Ángeles

En su más reciente entrevista realizada a Cope, Sports Illustrated nos deja un curioso titular: «Adam Copeland se adentra en AEW Revolution con la misión de contar una última gran historia».

Todo, aunque las palabras de «The Rated R Superstar», quien buscará destronar mañana a Jon Moxley, en ningún momento lucen crepusculares ni sugieren un pronto retiro. Al contrario, se antojan cual reinicio, en consonancia con el momento por el que parece pasar AEW.

Ahora que la comunidad luchística tanto usa (o más bien abusa de) la expresión «This is cinema», quiere el destino que Los Ángeles sirva como escenario para Revolution, un PPV donde el séptimo arte está muy presente, obviando que sea el primero de AEW que vaya a emitirse en directo vía Prime Video.

Durante la comentada entrevista con Sports Illustrated, Cope resalta la importancia de la narrativa en la lucha libre y cómo Revolution hace gala de ella. Indiscutible argumento que podemos validar si repasamos la construcción del show, tal vez la mejor en la historia de AEW. Tras cerrar frentes pendientes en Worlds End 2024, todo destila «cine», que dirían los modernos.

Incluso la historia de Moxley y los Death Riders por fin hace click, en parte gracias al buen trabajo de Cope, de quien un servidor recelaba por su condición de enésimo veterano ex-WWE que recibe un impulso. Su candencia no ha decaído desde que regresara de aquella lesión que casi lo lleva a colgar (otra vez) las botas, y si ni fuera porque tiene 51 años, resultaría el «babyface» idóneo que la casa Élite necesita para traer luz de nuevo a la escena estelar.

Y con todo, la empresa ha conseguido situarlo como una verdadera amenaza al reinado de Moxley —luego de la cacería efectuada contra los Death Riders y un potencial «tun face» de Wheeler Yuta—, sin que muchos descarten su coronación. Que imagino no se dará, como mejor resultado posible en pos de dar paso a un siguiente retador y dejar atrás esos fantasmas del edadismo.

Pero de nuevo, lo más interesante de un PPV de AEW está fuera del «main event» (algo que no sé si realmente es positivo para la imagen del producto). Cuatro de las principales luchas en Revolution son revanchas, y AEW ha conseguido que ninguna luzca forzada, dotándolas de un enorme empaque que las hace lucir incluso necesarias en pos de ofrecer un final de altura. O debería decir, un final «made in Hollywood».

Tal vez Jeff Jarrett no esté de acuerdo, y que ya cerraran Grand Slam Australia suponga un importante hándicap, pero si un combate sintetiza la esencia de Revolution y debería ocupar el «main event», ese es el que enfrentará a Toni Storm y Mariah May con el Campeonato Mundial Femenil AEW sobre la mesa, vendido bajo estipulación «Hollywood Ending». Revolucionario, asimismo, resultaría que por primera vez, las mujeres ocuparan el estelar de un evento de pago por visión de AEW.

Y la construcción del resto, si bien no tan virtuosa, podría situarse entre lo mejor que ha preparado la promotora para una de sus grandes citas en los últimos años. Todos los implicados convergen en plena forma y momentum: Kenny Omega buscando redimirse frente a un Konosuke Takeshita ya definitivamente Élite, Will Ospreay y Kyle Fletcher en modo extremo llevando un paso más allá sus hostialidades dentro de una jaula de acero y Swerve Strickland buscando devolver el honor a su querido Prince Nana yendo contra Ricochet (quien representa otro caso de renacimiento luchístico). Combates que asimismo, suenan a potenciales candidatos a «MOTY».

Además, tenemos otra revancha con una narrativa excelsa, la de MJF y «Hangman» Page, demorada desde 2019, cuando entonces se enfrentaron por el Dynamite Diamond Ring. Friedman necesitaba volver a un «feud» atractivo, y el «Better Than You» parece servirá como catalizador para que el cowboy acabe por abrazar de nuevo el rol de «babyface».

Ya en la sección de «puro disfrute», aparece la defensa de Mercedes Moné ante Momo Watanabe (espero muchos descubran la calidad de la nipona), la de Kazuchika Okada ante Brody King (quien se prevé reciba el apoyo de la noche por ser oriundo de LA) y la de Hurt Business ante los Outrunners (idóneos contendientes en un entorno tan cinematográfico).

Tiene pues Revolution el potencial de quedar en la memoria de los seguidores más fieles de AEW, y sobre todo, de crear nuevos adeptos a la causa vía Prime Video, seguramente con algunos atraídos por esa certera construcción televisiva durante los últimos meses (qué bien le vino al producto carecer de un PPV desde diciembre). No es cine. Esto es lucha libre, papá.

