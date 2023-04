Previo AEW Rampage 7 de abril 2023 / AEW Battle of the Belts VI

AEW Rampage se presenta este viernes en la UBS Arena, en Elmont, New York.(anteriormente conocida como Belmont Park Arena), local con capacidad para 18,500 fans y casa de los New York Islanders de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Sammy Guevara venció a Konosuke Takeshita (*** 1/2) Kings of the Black Throne vencieron a The Best Friends (***) Taya Valkyrie venció a Marina Shafir (** 1/2) Juice Robinson venció a Action Andretti (***)

► Este viernes en AEW Rampage y en AEW Battle of the Belts VI

El pasado 15 de marzo en Dynamite, The House of Black logró una exitosa defensa al Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Jericho Appreciation Society y ante The Elite. Durante la lucha, Julia Hart, parte del grupo campeón, estuvo interviniendo, así que Anna Jay, del grupo de Jericho, apareció para ponerla en su lugar. Después de eso, Jay retó a Hart a un mano a mano, el cual engalanará el episodio de Rampage de este viernes.

The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) rechazaron unirse a la Jericho Appreciation Society, así que los rudos quieren hacerlos pagar. Por lo pronto, este viernes Bowens y Caster tendrán que enfrentar a Matt Menard y Angelo Parker.

Ethan Page no fue capaz de derrotar a Hook el pasado miércoles debido a que fue traicionado por Matt Hardy y por Isiah Kassidy. Page no quedó conforme, y en este episodio tendrá una revancha contra el Campeón FTW.

Darby Allin está buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante MJF, así que al igual que los otros aspirantes (“Jungle Boy” Jack Perry y Sammy Guevara) tiene que hacer méritos. Este viernes lo veremos enfrentando en mano a mano a Lee Moriarty.

Jade Cargill y Taya Valkyrie se sentarán a discutir la situación sobre el remate que usan ambas. Cargill lo ha usado con el nombre de Jaded, mientras que Valkyrie lo nombra Road to Valhalla. ¿Lograrán conciliar?

Además, Swerve Strickland tiene un importante anuncio que dar a conocer.

Inmediatamente después de Rampage veremos la sexta edición de Battle of the Belts, que nos ofrece una defensa de Orange Cassidy al Campeonato Internacional AEW. Su retador es el talentoso mexicano Dralístico, miembro de La Facción Ingobernable. Dado que es más que probable que Rush y Preston Vance quieran ayudar al enmascarado, habrá que esperar que Chuck Taylor y Trent Beretta le cuiden las espaldas al campeón.

La invencible Campeona TBS, Jade Cargill, tendrá otra defensa de su título. Su retadora es nada menos que Billie Starkz, quien aunque llegará con esperanzas, no tiene muchas probabilidades de salir victoriosa.

Además, los Lucha Brothers (Penta el Zero Miedo y Rey Fénix) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante Powerhouse Hobbs y QT Marshall.