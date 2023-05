AEW Rampage se presenta este viernes en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, coliseo con capacidad para 18,800 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta vencieron a Bandido, Chuck Taylor y Trent Beretta (*** 1/2) CAMPEONATO TBS: Jade Cargill retuvo ante Danni Bee (* 1/2) Daddy Ass y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) vencieron a Varsity Athletes (Ari Daivari, Josh Woods y Tony Nese (***) Dustin Rhodes venció a Bishop Kaun (***)

► Este viernes en AEW Rampage

El fin de semana de Double or Nothing comienza con un episodio de Rampage que estará engalanado por un tremendo choque de tercias en el cual La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y Preston Vance) enfrentarán a Daddy Ass y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster). ¿Podrán los consentidos de la afición contrarrestar la brutalidad de Rush y compañía? Sin duda es un gran aperitivo para el evento histórico con el cual AEW celebra un año más de vida.

En acción de parejas, veremos a Hikaru Shida y Britt Baker contra las poderosas Nyla Rose y Marina Shafir.

Los Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta) se medirán con dos miembros de The Firm: Big Bill y Lee Moriarty, acompañados de Stokely Hathaway.

Además, “All Ego” Ethan Page, Austin Gunn y Colten Gunn lucharán contra el trío local formado por Watson, FrescoMatic y Action Braxton.