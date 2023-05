AEW Rampage se emite este viernes grabado desde el Moody Center, en Austin, Texas, coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y la casa de los Texas Longhorns de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Acclaimed y Billy Gunn vencieron a Kip Sabian, The Butcher y The Blade (** 1/2) Tony Storm venció a Allysin Kay (**) Kyle Fletcher venció a Action Andretti (***) Mogul Embassy vencieron a Dark Order (** 1/2)

► Este viernes en AEW Rampage

El Blackpool Combat Club está listo para enfrentar a The Elite en Double or Nothing. Pero antes de eso, quieren dar una muestra de su poder destructivo enfrentando a la tripleta de los Best Amigos, conformada por Bandido, Chuck Taylor y Trent Beretta. Será el duelo estelar de este episodio de Rampage, y sobra decir que Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta representan definitivamente un reto muy complicado para el enmascarado mexicano y sus compañeros.

En otra lucha de tríos veremos a Daddy Ass y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) contra los Varsity Athletes (Ari Daivari, Josh Woods y Tony Nese, con “Smart” Mark Sterling.

Jade Cargill defenderá el Campeonato TBS ante Danni Bee.

Además, Dustin Rhodes tendrá un mano a mano con Bishop Kuan.