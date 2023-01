AEW Rampage se presenta este viernes en el KIA Forum, en Inglewood, California (anteriormente conocido como Great Western Forum y The Forum Presented by Chase), local con capacidad para 17,505 fans.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron

Bryan Danielson y Jon Moxley vencieron a Top Flight (*** 1/2) Britt Baker y Jamie Hayter vencieron a The Renegades (** 1/2) Preston Vance venció a Sonico (*) CAMPEONATO TNT: Darby Allin retuvo ante Mike Bennett (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Rampage

Después de dejar NJPW, Juice Robinson había tenido un par de luchas en AEW Dark, y ahora hace su presentación en Rampage como retador de Darby Allin por el Campeonato TNT. Robinson quiere que su etapa en AEW sea todo lo exitosa posible, y qué mejor para ello que hacer que el segundo reinado de Allin sea efímero.

En una violenta lucha de relevos, veremos a Eddie Kingston y Ortiz contra The Kings of the Black Throne (Malakai Black y Brody King, con Julia Hart).

En otra lucha de relevos, que podría ser aún más violenta, Ruby Soho y Willow Nightingale se medirán con Tay Melo y Anna Jay. La modalidad es Street Fight,

Además, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) tienen algo que decir.