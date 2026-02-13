AEW se presentara este sábado en la Qudos Bank Arena, en Sidney, Australia (anteriormente conocido como Sydney Super Dome, Acer Arena, Allphones Arena), arena con capacidad para 21,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) (****1/2). Kevin Knight venció a Scorpio Sky (***1/2). Mina Shirakawa venció a Viva Van (***). Death Riders (Marina Shafir y Wheeler Yuta) vencieron a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel) (***1/2). Thekla venció a Brittnie Brooks (*1/2). LUCHA DE ESTACIONAMIENTO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (****1/2). CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (****1/2).

►Este sábado en AEW Grand Slam Australia

🌏 AEW Grand Slam Australia 2026 📅 Fecha Sábado 14 de Febrero de 2026 📍 Sede Qudos Bank Arena, Sydney, Australia 🕐 Hora Local 6:30 p.m. AEDT 🇺🇸 Hora EE.UU. 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT 📺 Transmisión TNT HBO Max Fox Sports MX ⏱️ Duración 2 horas y media

El siempre polémico Campeón Mundial AEW, MJF, defenderá su título ante el peligroso Brody King en la lucha principal de este Grand Slam Australia. King obtuvo la oportunidad tras derrotar al propio MJF en un Eliminator Match, gracias, en gran medida, a una distracción provocada por ‘Hangman’ Adam Page. Será un desafío complicado para MJF, quien deberá hacer uso de todo su arsenal, incluyendo tácticas prohibidas, para poder aspirar a la victoria. ¿Verá el público australiano a Brody King como el nuevo monarca?

Otra lucha que será intensa a más no poder será la de Kyle Fletcher y Mark Briscoe. El primero expondrá el Campeonato TNT, el cual acaba de recuperar el pasado miércoles. La estipulación elegida será nada menos que la de escaleras.

El líder de los Death Riders, Jon Moxley, pondrá en juego el Campeonato Continental AEW ante una de las figuras más brillantes de AEW: Konosuke Takeshita. Se espera un combate técnico y brutal.

En lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Andrade el Ídolo.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) defenderán sus coronas frente a MegaBad (Megan Bayne y Penelope Ford).

Además, en una lucha de relevos mixtos, cabellera contra cabellera, Toni Storm y Orange Cassidy enfrentarán a Marina Shafir y Wheeler Yuta. La persona que sea derrotada (por toque de espaldas o rendición), será rapada.