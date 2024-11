En la quinta edición de Full Gear, que AEW tiene programada para este fin de semana, el maniqueísmo héroe vs. villano se presenta como nunca antes dentro de un gran evento de la empresa.

► ¿Cambio de rumbo?

Este punto se ha hecho fuerte entre analistas y seguidores durante el último año, y ahora alcanza un nuevo clímax a las puertas de celebrarse Full Gear 2024, donde, como presumible estelar, el villanesco Jon Moxley luchará contra el consentido Orange Cassidy, quien busca devolver a la empresa y los seguidores el Campeonato Mundial AEW, cual símbolo de poder, tras la traumática derrota de Bryan Danielson en WrestleDream y su caída en desgracia a manos de «Mox» y sus Death Riders.

Si bien de momento no se hace palpable un cambio (tras el PPV, además, tendrá lugar la segunda edición del Continental Classic, torneo que sintetiza la tradicional esencia de AEW), podemos entender tal argumentación, sugerida por el propio Jon Moxley bajo reciente entrevista: los Élite busca dar un vuelco a los ratings, recién estrenada su nueva etapa con Warner Bros. Discovery.

«Todo lo que ha ocurrido hasta este punto no importa. Este es el Día Cero. Empezamos desde aquí, y ahora mismo esto tal vez no luzca muy diferente, pero lo hará […] ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? Es lo que me preocupa […] Hay que apreciar la gran oportunidad que tenemos ahora mismo. Tenemos una responsabilidad de sacar el mayor provecho posible. En lo que se convierta AEW en el futuro, en el próximo año, los próximos cinco años, los próximos 10 años o los que sean, dependerá de cómo la aprovechemos».

Hasta ahora, sin embargo, tampoco el simbolismo de una era de caos de la mano de Moxley y sus Death Riders está repercutiendo sobre las cifras de audiencia (ni de taquilla). Full Gear 2024 tendrá la tarea de acabar de enganchar a este «reseteo» a quienes no lo hayan hecho todavía. Pero, ¿sólo con buenas luchas?

Resultará interesante comprobar, en tal sentido, cómo lucirá el show, que ya de inicio presenta ciertos tics un tanto alejados del estilo habitual de AEW, mediante la implicación del viral «Big Boom» AJ o una «Champagne Championship Celebration» en mitad de un PPV con Mariah May y Mina Shirakawa. Asimismo, sorprende la cantidad de 1 vs. 1 que presenta Full Gear 2024, con el cuadrangular de Private Party defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW como única excepción. Nunca antes había sucedido esto en un cartel armado por la compañía.

De cualquier modo, AEW ha demostrado estar por encima de esa falacia que separa a la lucha del drama —tan dañina para el producto—, cuando al mismo tiempo, tantos demandan una mayor apuesta por la narrativa; factor del que precisamente nunca ha adolecido, pues sólo decide insertarlo de manera más sutil, más implícita (clara influencia del puroresu). Y es que todos los presumibles «bangers» que veremos mañana (ojo al Will Ospreay-Kyle Fletcher y al Konosuke Takeshita–Ricochet), además, se han armado concienzudamente.

Hace un año, Full Gear 2023 (PPV que suele servir de punto de inflexión en las historias) fue recibido de forma tibia, considerando habituales estándares de AEW, cuando ya comenzaba a tomar fuerza el eslogan «restore the feeling». Así, en pos de no apelar de nuevo a «recuperar sensaciones», Full Gear 2024 parece partir con ventaja, pues tanto el cartel programado como su construcción lucen superiores.

Cada vez que AEW se pone el traje de PPV, pocos dudamos cumplirá con las expectativas. Por encima de su producto televisivo, principal foco hoy del problema, las citas mensuales suponen su gran aval. Un PPV no subsanará las deficiencias de la promotora ni cambiará el rumbo de esta, pero Full Gear 2024 puede ser una suerte de «Día Uno» para AEW.

► Cartel

SHOW PRINCIPAL:

ZERO HOUR:

QT Marshall vs. «Big Boom» AJ

