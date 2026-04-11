Previo AEW Dynasty 2026

AEW se presentara este domingo en la Rogers Arena, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, (anteriormente llamado General Motors Place y Canada Ice Hockey Place), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de Los Vancouver Canucks de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****) CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Callum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

►Este domingo en AEW Dynasty

Kenny Omega reapareció en Dynamite el pasado 18 de marzo y desafió a Swerve Strickland a una revancha. Swerve era entonces el contendiente número uno al título mundial, y aceptó con la condición de que Omega pusiera en juego también su cargo de Vicepresidente Ejecutivo. La lucha decisiva ocurrió el 25 de marzo de 2026 en Dynamite, cuando Omega derrotó a Strickland, obteniendo oficialmente la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty. Más tarde esa misma noche, MJF salió al ring para proclamar que nadie estaba a su nivel. El siguiente capítulo llegó el 1 de abril, cuando ambos participaron en una firma de contrato en Dynamite con una cláusula de «no contacto físico». La tensión continuó aumentando de cara a Dynasty. ¿Podrá Omega volver a ceñirse el título mundial o será MJF el que se mantenga en el trono?

El cartel de AEW Dynasty 2026 es:

ZERO HOUR:

Información del Evento Fecha Domingo 12 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Rogers Arena Vancouver, Columbia Británica, Canadá Capacidad 19,700 espectadores