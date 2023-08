Previo AEW Dynamite 9 de agosto 2023.

AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Nationwide Arena, en Colombus, Ohio, coliseo con capacidad para 19,500 aficionados y casa de los Colombus Blue Jackets de la NHL.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

Chris Jericho y Konosuke Takeshita vencieron a Sammy Guevara y Daniel García (***) ANYTHING GOES MATCH: Trent Beretta vencio a Penta el Zero M y Jon Moxley vs. Trent Beretta (*** 1/2) The Elite vencieron a Jeff Jarrett, Satnam Singh y Jay Lethal (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open retuvieron ante Hijo del Vikingo y Komander (**) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Hikaru Shida venció a Toni Storm (***)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El Campeonato FTW fue un título no oficial en la vieja ECW, y ahora que Jack Perry lo ha conseguido no tiene empacho en considerarse mejor que las leyendas extremas. La semana pasada fue encarado por Jerry Lynn, quien dado que está muy lesionado como para poder luchar, convocó a un viejo rival suyo: Rob Van Dam. Este miércoles, Van Dam intentará arrebatarle el título al joven Perry, quien no parece dispuesto a dejar que nadie se interponga en su camino hacia la cima.

Los Young Bucks decidieron regresar a la división de parejas después de varios meses de luchar en encuentros de tercias y de cuartetas. Para iniciar esta nueva etapa, lanzaron un reto amistoso a Jeff Hardy y Matt Hardy, así que dos de las mejores duplas de hermanos volverán a enfrentarse.

Y otra de las mejores duplas de hermanos, los Lucha Brothers (Penta el Zero M y Rey Fénix) enfrentarán al Blackpool Combat Club (Jon Moxley y Claudio Castagnoli).

Por su parte, la nueva Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida, defenderá el título ante Anna Jay.

Chris Jericho convocó a una junta obligada con todos los miembros de la Jericho Appreciation Society. ¿Se resolverán los problemas en la agrupación?

Además, estarán presentes MJF y Adam Cole, los dos amigos inesperados que se enfrentarán en All In.