AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****) Will Ospreay venció a PAC (*****) Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

La semana pasada en Winnipeg, Chris Jericho sorprendió al mundo cuando, con pirotecnia y su tema ‘Judas’ resonando en la arena, el veterano hizo su regreso a AEW, en donde se le vio por última vez en abril de 2025. Durante su ausencia hubo rumores sobre su incorporación a WWE, pero Jericho eligió quedarse. ¿A qué debe esa resolución? ¿Fue una cuestión de lealtad? ¿De dinero? ¿O hay algo más detrás de su retorno? Esta noche explicará el porqué. Lo único seguro es que AEW tiene de vuelta a una de sus estrellas más grandes en un momento crucial.

La Campeona TBS, Willow Nightingale, expondrá el título ante Queen Aminata. Nightingale ha sido dominante y busca otra defensa exitosa antes del PPV.

En una lucha de tercias, Darby Allin, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry enfrentarán a la Don Callis Family (Andrade el Ídolo, Konosuke Takeshita y Mark Davis). Allin ha estado en guerra contra MJF, quien ha recurrido a los servicios de Callis para frenar sus deseos de venganza.

Estarán presentes tanto MJF como Kenny Omega, a unos días de su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty.

Además, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) estarán en acción, mientras Adam Copeland y Christian Cage continúan su caza implacable contra ellos.