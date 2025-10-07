AEW Dynamite se presenta este martes en el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida, arena con capacidad para 5,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Kenny Omega, Brandido y Brody King vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander (****) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Orange Cassidy (****) Adam Page, Samoa Joe y Powerhouse Hobbs vencieron a Jon Moxley, Daniel García y Claudio Castagnoli (*** 1/2) Toni Storm venció a Tay Melo (***) Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Lee Johnson y Blake Christian (** 1/2) Darby Allin y Kris Statlander vencieron a Wheeler Yuta y Marina Shafir (***)

► Este martes en AEW Dynamite

AEW tendrá una nueva edición de Title Tuesday, un evento presentado fuera de su día habitual de miércoles por la noche. En uno de los combates programados veremos un Double Jeopardy Match entre Brodido (Bandido y Brody King) y dos representantes de la Don Callis Family: Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Si Okada y Takeshita ganan, obtendrán una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW; si Brodido resultan victoriosos, el miembro que logre la victoria obtendrá una oportunidad por el Campeonato Unificado AEW ante Okada. La tensión entre Takeshita y Okada no es nueva, y ello podría pesar en la química del equipo: manejar las diferencias será clave para que puedan coordinarse y neutralizar a sus poderosos rivales

El cartel de AEW Dynamite: Title Tuesday es: