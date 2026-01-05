AEW Dynamite se presenta este miércoles en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, coliseo con capacidad para 17,839 aficionados y casa de los Tulsa Oilers de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Marina Shafir, Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong (***) Bandido venció aThe Beast Mortos (*** 1/2) Brody King venció a Lee Johnson (** 1/2) Jon Moxley venció a Josh Alexander (*** 1/2) CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Jungle Jack Perry (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Mercedes Moné (c) (****)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El primer episodio de AEW Dynamite de 2026 contará nuevamente con la alianza inesperada que forman ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland, quienes no han terminado su guerra con The Opps. Esta vez enfrentarán a Powerhouse Hobbs y Hook en un Lights Out Match, donde todo estará permitido. La violencia, el rasgo más característico de Hangman y Swerve, se dejará sentir sobre los aliados de Samoa Joe, que se ha convertido en uno de los grupos más dominantes de la compañía. Será una emocionante batalla para arrancar el año.

Reforzando este episodio, Jon Moxley le ofrecerá a Shelton Benjamin un Eliminator Match. De ganar Benjamin, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

En un mano a mano, ‘Timeless’ Toni Storm enfrentará a Marina Shafir. Esta lucha podría tener repercusiones en la división femenil de parejas, pues seguramente estarán cerca Mina Shirakawa (aliada de Storm) y Megan Bayne (aliada de Shafir).

Además, el Campeón Mundial ROH, Bandido, enfrentará a Sammy Guevara.