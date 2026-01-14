AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, (anteriormente llamado Dodge Theatre, Comerica Theatre y Arizona Federal Theatre, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Shelton Benjamin (****) Jungle Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***) Bandido venció a Sammy Guevara (*** 1/2) Toni Storm venció por DQ a Marina Shafir (** 1/2) LIGHTS OUT MATCH: Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Hook y Powerhouse Hobbs (**** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El especial Maximum Carnage presentará una lucha en la cual MJF defenderá el Campeonato Mundial AEW ante Bandido. El mexicano logró esta oportunidad al ganar el torneo por el Dynamite Diamond Ring. De hecho, es el primer luchador que no es MJF en lograrlo. El contraste entre el estilo técnico y explosivo de Bandido y la calculadora astucia de MJF promete una lucha de alto voltaje. ¿Podrá Bandido convertirse en doble campeón mundial o el villano se saldrá con la suya?

En otra interesante contienda, Darby Allin enfrentará a PAC, como parte de su guerra sin fin con los Death Riders.

En un combate de tercias, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con las Campeonas Mundiales de Parejas AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron, para enfrentar al Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue).

Además, veremos el esperado regreso de Kenny Omega.