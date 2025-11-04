AEW Dynamite se presenta este miércoles en The Bayou Music Center en Houston, Texas, (anteriormente llamadoAerial Theater, Verizon Wireless Theater y Revention Music Center), coliseo con capacidad para 3,464 aficionados, y casa de los Rio Grande Valley Vipers de la G League.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

TRICK OR TREAT TORNADO TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy y Dabry Allin vencieron a Wheeler Yuta y Daniel García (****) CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vencieron a los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), al Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) y a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) (****) Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly: doble conteo fuera (*** 1/2) TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL AEW: Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter y Queen Aminata (*** 1/2) FRIGHT NIGHT 4-WAY FIGHT: Samoa Joe venció a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK (****)

► Este miercoles en AEW Dynamite

El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, está a las puertas de su segunda defensa titular ante Samoa Joe, pero a diferencia de su primer duelo, el que tendrán en Full Gear estará lleno de odio, pues Joe dejó atrás la diplomacia, comportándose como un rudo desalmado. Este miércoles, Hangman formará equipo con Eddie Kingston y con un viejo aliado de Joe: el maestro de los súplexs, HOOK, para hacer frente a Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs, un choque que servirá para despresurizar un poco el ambiente antes del pay-per-view.

En lucha de la primera ronda del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Mercedes Moné y Athena se medirán con Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale).