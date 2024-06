AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Blue Arena, en Loveland, Colorado (anteriormente conocido como Budweiser Events Center ), local con capacidad para 7,500 fans y casa de los Colorado Eagles de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Killswitch venció a Swerve Strickland (* 1/2) LUCHA ELIMINATORIA; CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: JonMoxley vencio a Rocky Romero (***) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Mercedes Moné retuvo ante Skye Blue (***) FORBIDDEN DOOR CASINO GAUNTLET MATCH; POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE AEW: Will Ospreay venció a PAC, Jay White, Místico, Shota Umino, Claudio Castagnoli, Lio Rush, Orange Cassidy y Hechicero (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Aunque Will Ospreay se ganó el derecho a contender por el Campeonato Mundial AEW en Forbidden Door, podría ser que para entonces Swerve Strickland ya no sea el campeón, pues este miércoles tendrá que defender el oro ante Roderick Strong, luego de que el integrante de Undisputed Kingdom venciera a Lio Rush y exigiese a Tony Khan una oportunidad. Strong no sólo busca ese título, sino también llegar a Forbidden Door como monarca para vengarse de Ospreay, quien le arrebató el Campeonato Internacional AEW en Double or Nothing.

Wheeler Yuta está de regreso, y este miércoles se unirá a sus compañeros del Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson y Claudio Castagnoli) para enfrentar a una cuarteta proveniente del CMLL: Volador Jr., Magnus, Rugido y Esfinge.

En mano a mano, veremos a Saraya contra Mariah May.

Además, MJF reaparecerá en Dynamite tras recuperarse de su lesión.