AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Viejas Arena, en el Campus de la Universidad de San Diego State, en San Diego, California (anteriormente conocido como Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados y casa de los San Diego State Aztecs de la NCAA

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy retuvo ante Kyle Fletcher (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews) retuvo ante Metalik, AR Fox y Blake Christian (***) Taya Valkyrie venció a Lady Frost (** 1/2) Roderick Strong venció a Daniel García (***) CAMPEONATO DE PAREJAS ROH: Penta el Zero M y Rey Fénix retuvieron ante Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Adam Cole pudo vencer a Chris Jericho en una violenta lucha no sancionada celebrada en Double or Nothing. Durante dicho encuentro, hubo intervenciones de Britt Baker y de Saraya, que siguen en fiera rivalidad. Jericho no quedó conforme con la derrota, y junto a Saraya lanzó un reto para un match mixto en el que enfrentarán a Cole y a Baker. ¿Podrán poner punto final a sus diferencias o sólo crecerá más la tensión?

En una sensacional lucha, MJF retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Darby Allin, “Jungle Boy” Jack Perry y Sammy Guevara. Este miércoles se espera que MJF hable sobre esa victoria, y no hay que descartar que le aparezca un nuevo retador.