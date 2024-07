AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Bon Secours Wellness Arena, en Greenville, South Carolina.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO FTW: Chris Jericho (c) retuvo ante Minoru Suzuki (***) Britt Baker venció a Hikaru Shida (** 1/2) PAC venció a Boulder (* 1/2) Mariah May venció a Kaitland Alexis (* 1/2) BLOOD AND GUTS MATCH: Team AEW vencieron a The Elite (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Darby Allin obtuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW al ganar el Royal Rampage del pasado viernes. Esto quiere decir que la fila para luchar por el título está conformada por Bryan Danielson (que la cobrará en ALL IN) y por Allin (que la cobrará en Grand Slam). Esta situación no tiene nada contento a ‘Hangman’ Adam Page, quien buscará destrozar a Allin en una lucha que trae consigo los conflictos residuales de Blood and Guts.

Will Ospreay desafió a MJF a una revancha por el Campeonato Internacional AEW, ahora renombrado como Campeonato Americano AEW. En el camino a esa lucha, deberá mantener su estatus como contendiente y su primer bache será combatir al monstruo Lance Archer.

Kris Statlander enfrentará a la Campeona Mundial CMLL, Willow Nightingale, en un Eliminator Match. De ganar Statlander, su examiga le tendrá que otorgar una oportunidad titular.

The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Tomohiro Ishii) se medirán con Rush, Roderick Strong y The Beast Mortos.

Además, escucharemos tanto a Bryan Danielson como a Mercedes Moné.