AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska (anteriormente conocido como Ralston Arena), coliseo con capacidad para 4,600 aficionados y casa de los Omaha Lancers de la USHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Orange Cassidy (*** 1/2) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Máscara Dorada venció a Roderick Strong (*** 1/2) MJF venció a Dustin Waller (** 1/2) DYNAMITE DIAMOND RING FINAL: Bandido venció a Ricochet (*** 1/2) Marina Shafir venció a Mina Shirakawa (** 1/2) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Jungle Boy Jack Perry venció a PAC (****)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El sábado pasado, en el PPV Worlds End, las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Willow Nightingale y Harley Cameron, retuvieron el título ante Mercedes Moné y Athena. Fue Nightingale quien le puso a Moné las espaldas planas, provocando que ésta estallara en furia, clamando venganza. Sin embargo, si quiere el desquite ante Nightingale tendrá además que retener el Campeonato TBS, pues un duelo titular entre ambas fue programado para el especial New Year’s Smash. Moné sigue siendo una figura dominante en la división femenil, y quiere cerrar el año en todo lo alto a pesar de los descalabros recientes.

No será la única lucha titular, pues Ricochet expondrá el Campeonato Nacional AEW. Su retador será ‘Jungle’ Jack Perry.

Además, el nuevo Campeón Mundial AEW, MJF, aparecerá para dirigirse al público.