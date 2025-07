AEW Dynamite se presenta este miércoles en el en el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois, (anteriormente llamado Aragon Ballroom, Cheetah Club y Aragon Entertainment Center), coliseo con capacidad para 5,000 fans.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Hangman Adam Page (c) (Campeón Mundial de Peso Completo AEW) venció a Wheeler Yuta (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO ELIMINATOR TOURNAMENT: Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a Kevin Knight y Speedball Mike Bailey (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW; ELIMINATOR MATCH: Timeless Toni Storm (c) (Campeona Mundial AEW) venció a Billie Starkz (***) Swerve Strickland venció por DQ a Hechicero (** 1/2) Mark Birscoe venció a Claudio Castagnoli (** 1(2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

En una revancha inesperada, ‘Hangman’ Adam Page enfrentará a Jon Moxley poniendo en juego el Campeonato Mundial AEW, el cual ganó en All In: Texas, el pasado 12 de julio, tras derrotar precisamente a Moxley en un brutal Texas Death Match. El veterano rudo no quedó conforme con el resultado, pero tuvo que aceptar las condiciones de Hangman para poder obtener esta revancha, y la principal es que todo mundo tiene prohibido acercarse al ringside, así que los Death Riders no podrán intervenir tan fácilmente para favorecer a su líder. ¿Podrá salir airoso Hangman de su primera defensa?

En los cuartos del final del torneo para obtener contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, los Young Bucks enfrentarán a los Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum).

Además, MJF estará presente.