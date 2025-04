AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Chartway Arena at the Ted Constant Convocation Center, en Norfolk, Virginia, coliseo con capacidad para 8,472 fans y casa de los Old Dominion Monarchs de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Mark Briscoe venció a Ricochet (*** 1/2) The Young Bucks (Matthew y Nicholas Jackson) vencieron a ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight (****) ‘The Alpha’ Konosuke Takeshita y ‘The Walking Weapon’ Josh Alexander vencieron a Will Ospreay y Brody King (****) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Jamie Hayter venció a Kris Statlander (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Mientras nos acercamos a Double or Nothing, este miércoles nos espera una lucha que será de locura. En ella, el Campeón Internacional AEW, Kenny Omega, se une a Mark Briscoe, a ‘Speedball’ Mike Bailey y a Kevin Knight para enfrentar al Campeón Continental AEW, Kazuchika Okada, acompañado de los Young Bucks y Ricochet. Este combate promete ser una exhibición de lucha aérea y técnica de alto nivel, que además, avanzará la rivalidad entre Omega y Okada, dos de los luchadores más emblemáticos de la última década, quienes todavía tienen cuentas pendientes.

En semifinal de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart, ‘Hangman’ Adam Page enfrentará a Kyle Fletcher en un duelo que promete brutalidad al máximo nivel. El ganador enfrentará a Kenny Omega el 25 de mayo en Double or Nothing.

Además, estarán presentes tanto MJF como los Campeones Mundiales de Parejas AEW, el tenebroso Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin, con MVP).